Avril Lavigne, rock ed energia per il nuovo album Love Sux

A quel paese gli amori sbagliati, le scelte non azzeccate, la paura di non essere come gli altri si aspettano, e avanti tutta, dritta per la propria strada. Come una “Cannonball”, la palla di cannone che a tutto rock ed energia pura apre Love Sux, il nuovo disco di Avril Lavigne, in uscita il 25 febbraio (su etichetta DTA Records di Travis Barker). “Questo è l’album più rock e alternativo che abbia mai fatto e mi sono divertita a farlo. Il lockdown mi ha permesso di dedicarci tantissimo tempo e ho trovato un entusiasmo tale come se fosse il primo album”, racconta così il suo settimo lavoro in studio la cantante multi-platino, cantautrice, designer, filantropa e otto volte nominata ai Grammy Award. L’album, che contiene 12 tracce, è il primo dal 2019. Il titolo fa riferimento ad un amore andato storto ma non c’è compatimento, non c’è dolore né tristezza, il disco è attraversato dalla voglia di reagire, di guardare avanti in modo spensierato, di divertirsi, di autodeterminazione: un album che, tra schitarrate ipnotiche e una batteria rabbiosa, sprona a reagire ai rapporti difficili. E Avril lo fa mettendoci anche una voce a tratti graffiante e ruvida, per poi tornare morbida e accarezzare l’ascoltatore (ma anche quelle che sembrano ballad si rivelano scosse di adrenalina). “L’amore è difficile e le relazioni non sono facili – dice ancora l’artista da 40 milioni di dischi venduti -. Non è facile per nessuno e ora ho vissuto abbastanza a lungo per rendermi conto che ho bisogno di dare la priorità a me stessa e prendermi cura di me stesso. Ho attraversato una fase in cui ero tipo ‘Sarò indipendente e avrò tempo per me per un minuto’… E non è durato così a lungo! Quando ho iniziato l’album, ero decisamente nella mentalità del ‘se ho intenzione di fare affidamento su qualcuno in questo mondo, sarò io'”. Una dichiarazione d’intenti che trova riscontro nelle 12 tracce e che lascia indietro anche un lungo periodo di malattia. “Questo disco è quello che ho sempre voluto realizzare e mi ha dato la possibilità di collaborare con artisti incredibili come Travis Barker, Machine Gun Kelly e Blackbear che hanno portato tanta energia divertente all’album. Non non c’è stata pressione, la vita è breve, quindi è tempo per me di divertirmi”, ha spiegato ancora Avril Lavigne, la terza artista donna canadese più venduta di tutti i tempi, parlando del disco in cui ogni traccia racconta di un suo lato diverso. Diverse le collaborazioni: con Machine Gun Kelly in Bois Lie, con blackbear in Love It When You Hate Me, con Mark Hoppus (il fondatore dei Blink 182) in All I Wanted. (ANSA).

