Avv. Coppi, Berlusconi non corruppe le ragazze, non erano testi

(ANSA) – MILANO, 21 DIC – “La nostra richiesta è che il

Dottor Berlusconi venga assolto perché il fatto non sussiste,

noi non neghiamo che abbia versato denaro alle persone

coinvoltre nei processi Ruby uno e due, ma continuiamo a

sostenere che non l’abbia fatto per finalità corrutive”. Così ha

esordito il professore Franco Coppi nella sua arringa nel

processo milanese sul caso Ruby ter a carico del leader di Fi e

altre 28 persone per il caso Ruby ter. Insomma nessuna

corruzione ma solo un aiuto secondo la difesa del Cavaliere.

Le ragazze ex ospiti delle serate di Arcore “non avrebbero

mai potuto assumere la qualità di testimoni” e quindi, quando si

sono sedute sul banco dei testi nei processi Ruby 1 e 2, non

avevano la qualifica di “pubblico ufficiale” ha evidenziato,

richiamandosi all’ordinanza del Tribunale milanese del novembre

2021. I giudici del processo, infatti, a novembre 2021 con

un’ordinanza hanno dichiarato inutilizzabili tutti i verbali

delle ragazze resi nei processi Ruby (le presunte false

testimonianze), perché in sostanza le giovani, secondo il

Tribunale, andavano già indagate dal marzo 2012 e sentite in

aula con la garanzia dei testi assistiti da avvocati, cosa non

avvenuta. “Se tutte queste promesse e versamenti di denaro

contestati – ha chiarito Coppi – sono stati fatti a persone che

non erano testimoni, che non erano pubblici ufficiali il reato

di corruzione non si integra”. (ANSA).



