“Avviato dialogo”. “Metodo inaccettabile”: i sindacati si spaccano dopo il vertice

Il vertice a Palazzo Chigi è durato oltre due ore e i sindacati sono usciti separati sulla percezione in merito all’incontro con il governo e Giorgia Meloni. Le considerazioni al termine dell’incontro sono state opposte per Cgil e Cisl: da una parte la totale chiusura e la solita ipocrisia da parte di Maurizio Landini, dall’altra l’apertura di Luigi Sbarra. Il taglio del cuneo contributivo annunciato dal governo ai sindacati, questa sera a Palazzo Chigi, “ va nella direzione delle richieste che abbiamo sempre avanzato ma è temporanea, dura qualche mese. Non c’è la restituzione del fiscal drag e manca un intervento di tassazione sugli extraprofitti “, secondo il leader della Cgil.

Quindi, aggiunge: “ C’è una novità nella direzione che chiedevamo ma non è quello che chiedevamo perché non è strutturale “. Totalmente tranchant, infine, la sua opinione sul Reddito di cittadinanza e i contratti a termine che, a detta di Maurizio Landini restano “ punti dolenti su cui abbiamo marcato differenze “. In conclusione ha dichiarato di aver chiesto di aprire “ una trattativa ” anche sulla riforma fiscale.

Nel metodo “ abbiamo posto il tema che un confronto non può avvenire la domenica sera e la sera prima che il Cdm decida: è un problema anche di sostanza “. Quindi, ha annunciato: “ Rimangono tutte in campo le ragioni che ci hanno portato a indire giornate di mobilitazione: c’è bisogno di un cambiamento vero in questo governo “. Infine, ha dichiaro: “ E non abbiamo visto alcun testo, anche questo non è un metodo per noi accettabile. Vuol dire non riconoscere ai sindacati il ruolo che possono svolgere “.

In tutt’altra direzione vanno, invece, le dichiarazioni di Luigi Sbarra, segretario della Cisl: “ Considero veramente importante, utile questo incontro di stasera, se veramente riuscirà a determinare un nuovo cammino di dialogo sociale, di confronto e di condivisione “. Quindi: “ Il premier Meloni ha rassicurato che intende avviare un nuovo cammino di confronto sui grandi dossier che abbiamo aperti nel nostro Paese “. E sulle polemiche sul cdm convocato il Primo Maggio al tavolo ha sottolineato: “ Se fate cose buone per le persone convocateci anche a Natale, a Pasqua e a Ferragosto “.

Incontro “all’altezza delle aspettative” anche per il segretario dell’Ugl, Paolo Capone: “ sono state prese importanti decisioni sulla richiesta dei sindacati sul taglio del cuneo fiscale. Ci sono altri provvedimenti come sul reddito di cittadinanza e dunque un attenzione sociale “, ha detto lasciando palazzo Chigi al termine del vertice con il governo. “ La novità è stata fare questi interventi il Primo maggio: a qualcuno la cosa non è piaciuta e c’è stata una polemica ma penso sia un fatto significativo “, ha concluso.

