Avvisa imprenditori di ispezioni,arrestato funzionario Inail

(ANSA) – BOLOGNA, 18 SET – Un funzionario della sede Inail di

Parma di 65 anni è finito agli arresti domiciliari per

corruzione. Lo hanno arrestato oggi gli uomini della Guardia di

Finanza su mandato del Gip Mattia Fiorentini.

L’uomo, secondo le indagini della Procura della città

emiliana, avvisava diversi imprenditori delle future ispezioni

dell’ente, sistemava le pratiche pendenti e passava anche i dati

riservati degli archivi.

Al telefono, intercettato dalle Fiamme Gialle, si vantava di

avere “seminato parecchio” e in maniera “proficua”, alludendo a

nuove e imminenti entrate economiche. Per il Gip, i “terreni”

oggetto della “semina” erano i vari imprenditori cui il

funzionario offriva i propri servigi. (ANSA).



