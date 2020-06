‘Avvocato di strada’, assistiti in 4mila

(ANSA) – BOLOGNA, 19 GIU – Quasi 4mila persone, 3.988 per l’esattezza, assistite gratuitamente in tutta Italia nel corso del 2019. Ben 1.075 avvocati e volontari impegnati quotidianamente in 55 città, per un valore del lavoro legale messo a disposizione degli ultimi pari a 2,7 milioni di euro.

Sono alcuni dei dati che emergono dal bilancio sociale dell’associazione ‘Avvocato di strada’.

“Diritto alla residenza e di famiglia, fogli di via, tutela di persone vittime di violenze e aggressioni, diritto dell’immigrazione. Anche quest’anno – ha detto Antonio Mumolo, presidente nazionale dell’associazione e consigliere regionale dell’Emilia-Romagna – le nostre attività hanno riguardato a 360 gradi pratiche di tutte le aree giuridiche”.

La residenza anagrafica rimane il tema più trattato dai volontari.



