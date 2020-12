Axios: ‘Trump pronto a oscurare il giuramento di Biden con un comizio’

Donald Trump sta pensando ad un’uscita teatrale dalla Casa Bianca nel giorno del giuramento di Joe Biden partendo con l’elicottero Marine One e facendo poi un ultimo volo a bordo dell’Air Force One in Florida per un comizio in cui annunciare la sua ricandidatura per il 2024, oscurando così l’insediamento del rivale. Lo scrive Axios citando fonti a conoscenza delle sue intenzioni.

Intanto. secondo quanto riporta il New York Times citando tre fonti a conoscenza delle sue intenzioni, il procuratore generale William Barr sta considerando di dimettersi prima che scada il mandato di Donald Trump. Non è chiaro, scrive il quotidiano, se la decisione dell’attorney general sia influenzata dal rifiuto del presidente di riconoscere la vittoria di Joe Biden o dalla sua furia dopo che Barr ha escluso brogli di massa tali da cambiare l’esito del voto. Una sua partenza anticipata gli eviterebbe un conflitto col presidente sul suo rifiuto di sostenerlo nella battaglia per ribaltare i risultati ma, sottolinea il giornale, priverebbe anche Trump di uno dei ministri della giustizia che ha brandito i poteri del suo dicastero più profondamente al servizio dell’agenda politica di un presidente nell’ultimo mezzo secolo. A prendere il suo posto sarebbe il vice Jeffrey A. Rosen.

