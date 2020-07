Aymone racconta ‘Yes I know… Pino Daniele’

NAPOLI – E’ in libreria e negli store digitali “Yes I know …Pino Daniele. Tra pazzia e blues: storia di un Masaniello newpolitano” (Hoepli), il nuovo libro del giornalista e critico musicale Carmine Aymone. Con la prefazione di Maurizio de Giovanni e la postfazione di Peppe Lanzetta, il libro è a cura di Ezio Guaitamacchi, direttore della collana di musica della Hoepli, le foto sono di Lino Vairetti e Dino Borelli.

A 5 anni dalla scomparsa e a 65 anni dalla nascita del grande musicista, Aymone ha raccolto testimonianze inedite e più di sessanta interviste a personaggi italiani e internazionali fatte negli ultimi 30 anni, tra loro: Chick Corea, Al Di Meola, Phil Manzanera, Pat Metheny, Marcus Miller, Phil Palmer, Gino Vannelli, Edoardo Bennato, Roberto Vecchioni, Gino Paoli, Lucio Dalla. Il libro si avvale della collaborazione del figlio dell’artista Alessandro Daniele e della “Pino Daniele Trust ONLUS”. Attraverso un racconto fatto di note, canzoni, ascolti, letture, dettagli, curiosità, memorabilia, accompagnato da 4 musicisti, Carmine Aymone presenterà al pubblico il mondo del lazzaro felice, in anteprima il 23 luglio (ore 21.15), nel Cortile della Basilica di San Domenico Maggiore a Napoli, a pochi metri dalla casa natale di Pino, nell’ambito di “Estate a Napoli”, cartellone realizzato dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune.

Con l’autore in scena ci saranno: Larry Del Prete al piano (nipote di Franco Del Prete, autore di testi e storico batterista degli Showmen e dei Napoli Centrale di James Senese) che ha recentemente pubblicato il cd “Pino Daniele unplugged” con Enzo Anastasio al sax ed Emidio Ausiello alle percussioni.

L’accompagnamento sonoro alla voce recitante è affidato alla chitarra del maestro Andrea Aymone.



