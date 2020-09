Azienda sviluppa telecamera che misura distanziamento sociale

(ANSA) – RICCIONE, 11 SET – Un software che può essere

installato su telecamere cittadine per segnalare eventuali

assembramenti attraverso l’impiego dell’intelligenza

artificiale. È la tecnologia sviluppata dalla startup innovativa

romana Asc27 e presentata a Riccione nel corso delle Giornate di

Polizia locale. Un rilevatore ad infrarossi misura se vi sono

persone a meno di un metro di distanza.

I dati raccolti possono avere due finalità. La prima a

livello statistico per la programmazione del monitoraggio dei

luoghi più facili agli assembramenti da parte delle forze

dell’ordine. E se una telecamera rileva un assembramento

eccessivo, può inviare una notifica istantanea alla polizia

locale, la quale può così intervenire subito per disperdere le

persone. “Abbiamo già impiegato questa tecnologia in università,

nei piazzali esterni di uffici di grandi aziende, nelle piazze

di alcuni comuni e in alcune spiagge del sud della Sardegna”,

spiega l’amministratore delegato della startup, Nicola Grandis.

“Il segnale viene raccolto in forma anonima e non memorizza

l’identità delle persone”, aggiunge.

Una tecnologia analoga permette l’analisi comportamentale

delle persone. Qui l’intelligenza artificiale analizza la

struttura ossea. “Se una persona ha un infarto e cade a terra,

oppure se scoppia una rissa o qualcuno sferra un pugno, arriva

una segnalazione alle forze di polizia”, spiega Grandis. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte