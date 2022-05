‘Azovstal luogo della mia morte e vita’, l’addio del militare FOTO

Condividi l'articolo

“Beh, questo è tutto. Grazie per il rifugio, Azovstal è il luogo della mia morte e della mia vita”. E’ lo straziante saluto, che suona come un addio, del combattente del battaglione Azov Dmytro Kozatsky, soprannominato ‘Orest’, che ha condiviso su Twitter, come riportano i media ucraini, probabilmente le ultime foto dall’acciaieria dove è stato per quasi tre mesi. “A proposito, mentre sono in cattività, vi lascio le foto della migliore qualità, mandatele a tutti i premi giornalistici e concorsi fotografici. Se vinco qualcosa, sarà molto bello dopo l’uscita… Grazie a tutti per il tuo sostegno. Ci vediamo”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte