Azzolina, 1/9 scuole aperte per recuperi

(ANSA). – BERGAMO, 17 GIU – “Abbiamo fatto una proposta alle regioni per il 14 settembre se intendiamo riportare tutti gli studenti a scuola. Ma già dal primo settembre tutte le scuole saranno aperte per recuperare tutte le attività di apprendimento per gli studenti”. Lo ha dichiarato la ministra Lucia Azzolina, intervenendo stamattina a Bergamo.

“Fare gli esami in presenza non era scontato. Alcuni paesi europei li hanno cancellati. Questi esami non concludono l’anno scolastico ma fanno da collegamento con settembre. Sono molto felice di vedere oggi le scuole riaperte e di essere qui a Bergamo”, ha concluso Azzolina.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte