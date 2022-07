Azzurre pronte al debutto Europeo, Francia primo scoglio

Condividi l'articolo

Esordio stasera dell’Italdonne ai campionati Europei di calcio femminile che a Rotherham affronteranno la temibile Francia, è “emozionante” come ha sottolineato la capitana Sara Gama. Un esordio di prestigio contro la Francia di Corinne Diacre, una delle squadre più competitive e più accreditate al successo in Inghilterra.

“Il Mondiale è passato, è stata un’esperienza bellissima che dobbiamo portarci dentro in questa competizione ma adesso dobbiamo voltare pagina e pensare all’Europeo. Le sensazioni sono diverse ma più ricche”, ha sottolineato la ct Milena Bertolini, nella conferenza stampa della vigilia. “Stiamo bene abbiamo voglia di iniziare a giocare dopo tanti giorni di allenamento – ha detto poi a Sky Sport la ct azzurra – La Francia è una squadra completa, ne siamo consapevoli, l’affrontiamo cercando di avere molta attenzione e ordine tattico”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte