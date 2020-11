Azzurri: 28 in ritiro, domani partenza per Sarajevo

(ANSA) – FIRENZE, 16 NOV – Neppure il tempo di brindare al

successo sulla Polonia che permette di essere testa di serie

all’imminente sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali 2022:

la Nazionale è già proiettata sulla trasferta a Sarajevo dove

mercoledì sera affronterà la Bosnia per mettere sotto chiave il

primo posto nel girone e l’accesso alla fase finale di Nations

League. Se l’Olanda non supererà la Polonia, agli azzurri

potrebbe bastare un pareggio. Ma nessuno a Coverciano intende

fare calcoli.

Oggi è stata giornata di tamponi come da protocollo a 48 ore

dalla partita e nel pomeriggio si è allenato chi non ha giocato

ieri sera, mentre per gli altri è stata una sessione

defaticante, il tutto sempre con la presenza teleguidata del ct,

Roberto Mancini. Sotto esame qualche azzurro alle prese con

acciacchi, fra questi Florenzi, Belotti e Romagnoli,

quest’ultimi due arrivati in ritiro già con problemi fisici.

Rispetto alla gara con la Polonia torna a disposizione

D’Ambrosio che ha smaltito il turno di squalifica. Salvo

contrattempi i 28 giocatori presenti lasceranno Coverciano

domani verso le 11 per raggiungere Sarajevo con un volo da

Firenze. Nel pomeriggio alle 18 previsto l’allenamento di

rifinitura allo stadio ‘Grbavica’ preceduto dalla consueta

conferenza stampa di vigilia. L’Italia con il suo 4-3-3 potrebbe

schierarsi senza grosse novità rispetto alla formazione che ha

superato per 2-0 la Polonia ieri sera al Mapei Stadium di Reggio

Emilia. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte