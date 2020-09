Azzurri: A Coverciano effettuato il secondo tampone

(ANSA) – FIRENZE, 02 SET – Dopo quelli effettuati sabato sera

all’arrivo a Coverciano, gli azzurri si sono sottoposti oggi ad

un nuovo tampone. Tutti presenti, compreso Jorginho, l’ultimo ad

essersi aggregato, mentre ha lasciato in mattinata il ritiro

Federico Bernardeschi per il riacutizzarsi di un fastidio alla

coscia. Candidato ad una maglia da titolare nella prima partita

della Nations League in programma venerdì sera a Firenze contro

la Bosnia, lo juventino sarà con ogni probabilità avvicendato da

Federico Chiesa nel tridente con Insigne e uno fra Belotti e

Immobile. (ANSA).



