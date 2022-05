Azzurri: allenamento diviso, Verratti e Caprari a parte

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 28 MAG – Secondo giorno di lavoro per la

Nazionale a Coverciano, con un allenamento diviso in due parti

per l’alto numero dei giocatori presenti a questo raduno: il

primo è cominciato intorno alle 17, il secondo poco dopo un’ora.

Verratti e Caprari hanno svolto lavoro a parte, fra i presenti

alla seduta di allenamento anche i sei giovani rimasti dopo lo

stage: Gatti, Esposito, Ricci, Cancellieri, Gnonto e Zerbin.

Da domani il gruppo si allargherà a 45 con l’arrivo dei

calciatori della Roma che hanno usufruito di 48 ore di riposo in

più dopo la finale di Conference League giocata e vinta

mercoledì scorso a Tirana contro il Feyenoord: saranno Lorenzo

Pellegrini, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Niccolò Zaniolo e

Leonardo Spinazzola, con quest’ultimo che ritorna in azzurro a

quasi un anno dal grave infortunio al tendine d’Achille subito

durante l’Europeo. (ANSA).



