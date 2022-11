Azzurri: Fagioli,spero arrivare a prossimo Mondiale e vincerlo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 NOV – “È successo tutto in due

settimane, sono veramente emozionato di indossare questa maglia,

è il sogno di tutti i bambini. La Juve? Il mister mi ha dato

fiducia, sono contento di avere fatto bene queste partite, deve

essere un punto di partenza anche se è una soddisfazione”.

Nicolò Fagioli commenta così, dai microfoni di RaiSport, il suo

esordio in nazionale, nell’amichevole contro l’Albania.

“La Nazionale è un’emozione incredibile, un traguardo che

sognavo fin da bambino – dice ancora -, anche se in campo mi

trovavo a mio agio. Speriamo di raggiungere il prossimo Mondiale

e di arrivarci in grado di vincerlo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte