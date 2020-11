Azzurri già in campo, al lavoro per Polonia e Bosnia

(ANSA) – FIRENZE, 12 NOV – Dopo il 4-0 inflitto all’Estonia

nell’amichevole disputata allo stadio Franchi di Firenze gli

azzurri hanno già cominciato a preparare questa mattina le

ultime due sfide di Nations League contro la capolista Polonia

(domenica a Reggio Emilia) e con la Bosnia mercoledì prossimo a

Sarajevo. Al raduno di Coverciano si sono aggregati anche il

difensore della Lazio Francesco Acerbi e il centrocampista

dell’Inter Nicolò Barella mentre sono rientrati nei club di

appartenenza l’attaccante Vincenzo Grifo (al Friburgo) e per

indisponibilità il difensore Mattia Zaccagni (Verona).

Intanto l’Italia di Roberto Mancini, atteso dall’ennesimo

tampone che in caso di risultato negativo potrebbe permettergli

di raggiungere il ritiro azzurro nel fine settimana, oltre ad

allungare la striscia di risultati arrivata a quota 20 (15

successi e 5 pareggi) continua a registrare ottimi ascolti in

tv: ieri sono stati 4 milioni e 162 mila telespettatori che

hanno seguito la gara con l’Estonia in prima serata su Rai 1

(15,7% di share). (ANSA).



