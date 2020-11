Azzurri: giocatori Roma esclusi da lista convocati

(ANSA) – FIRENZE, 10 NOV – Per le ulteriori positività

riscontrate in questi giorni i giocatori della Roma sono stati

esclusi dalla lista dei convocati per gli ultimi tre impegni del

2020 della Nazionale. Tra questi c’è Lorenzo Pellegrini, che

ieri sera ha comunicato di essere stato contagiato.

Nel frattempo gli altri convocati continuano ad arrivare a

Coverciano alla spicciolata: D’Ambrosio e Romagnoli si sono

aggregati ieri sera (quest’ultimo sta proseguendo le terapie per

l’infortunio accusato prima di Milan-Verona), oggi è stata la

volta del capodelegazione Vialli e entro le 24 sono attesi

Donnarumma, Meret, Bonucci, Florenzi, Jorginho, Insigne, Kean.

Ferrari, Berardi e Locatelli mentre domani è annunciato il team

manager Oriali.

Da definire l’arrivo di Acerbi, Chiesa e Barella mentre per i

giocatori della Fiorentina Castrovilli e Biraghi non c’è ancora

il via libera delle autorità sanitarie competenti. (ANSA).



