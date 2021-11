Azzurri: madre Mancini “mi ha detto ‘tutto si risolve'”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 16 NOV – “Ieri sera i nostri erano lenti, gli

irlandesi invece correvano come pazzi. Forse dopo la vittoria

dell’Europeo ci si sente di esser arrivati al traguardo, ma ci

rimetteremo in sella molto presto”. Così la madre del ct,

Roberto Mancini, Marianna Puolo, ospite di Un Giorno da Pecora,

su Rai Radio1.

“Ho capito dopo i primi minuti come sarebbe andata, mi ero

quasi rassegnata, li ho visti lenti e senza idee purtroppo”, ha

aggiunto, spiegando di aver sentito il figlio due volte dopo la

partita. “Gli ho mandato un messaggio con scritto ‘non ti

arrabbiare’ e poi ci siamo sentiti stamattina al telefono. Lui

era tranquillo e mi ha detto: ‘Mamma è andata così e basta.

Tutto si può risolvere'”. (ANSA).



