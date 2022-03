Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 MAR – C’è Joao Pedro, non Mario Balotelli,

nel gruppo di 33 azzurri convocati da Roberto Mancini per i play

off Mondiali. Nel gruppo c’e’ anche il difensore della Lazio

Luiz Felipe, alla prima convocazione ufficiale come l’attaccante

del Cagliari. Tornano in azzurro Matteo Politano, Stefano Sensi

e Pierluigi Gollini. Manuel Locatelli, positivo al Covid-19,

raggiungerà il ritiro al termine del periodo di isolamento

sanitario. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte