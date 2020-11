Azzurri: Mancini, ora due bellissimi appuntamenti

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – “Io grande autista di una macchina

perfetta e gravina chiuderà gli sportelli? va bene. Comunque sto

benissimo”. Collegato da casa via Skype, Roberto Mancini

interviene su RaiSport per commentare la vittoria dell’Italia

sulla Bosnia e il momento dei suoi azzurri. “Sarà sicuramente un

bellissimo appuntamento – dice il ct riferendosi alla Final Four

di Nations League , visto che lo ospiteremo in Italia, arriverà

dopo gli Europei e nel giro di poco tempo avremo due grandi

competizioni. Abbiamo la possibilità di fare bella figura, e

cercheremo di riuscirci”. “Intanto devo ringraziare tutti i

ragazzi . aggiunge Mancini – e anche quelli che, come me, non

c’erano: in due anni siamo riusciti a fare un grande lavoro”.

L’auspicio del ct dell’Italia è ora che “i giovani giochino,

ce ne sono di molto bravi nell’under 21, che ha fatto bene in

mezzo a tante difficoltà, e nell’under 20. Continuare a puntare

sui ragazzi delle giovanili può essere molto importante.

Bastoni? Ha fatto tre partite in dieci giorni giocando sempre

meglio. Può migliorare moltissimo, e diventare il nuovo

Chiellini”.

Sarà difficile fare la lista dei convocati? “Era già difficile

prima . risponde Mancini – e ora sono usciti tanti altri

elementi. Sarà un problema, ma è meglio avercene, anche se fare

la lista non sarà facile”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte