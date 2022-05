Azzurri: si fermano Sirigu e Kean per infortunio

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 29 MAG – Scatta l’allarme per Salvatore

Sirigu e Moise Kean costretti a interrompere l’allenamento oggi

pomeriggio a Coverciano per infortunio: le condizioni del

portiere del Genoa e dell’attaccante della Juventus, fanno

sapere dal clan azzurro, saranno valutate nelle prossime ore.

Riposo precauzionale per Jorginho mentre Verratti e Caprari

continuano a svolgere lavoro differenziato.

Da oggi si sono aggregati alla Nazionale, in ritiro a

Coverciano da venerdì, anche i cinque giocatori della Roma che

per la finale di Conference League disputata e vinta mercoledì

hanno usufruito di 48 ore in più di riposo: si tratta di

Pellegrini, Cristante, Spinazzola, Mancini e Zaniolo. Tutti e

cinque non hanno preso parte all’allenamento odierno facendo

solo lavoro di scarico. (ANSA).



