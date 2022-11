Azzurri: Zaniolo, ‘guardiamo il Mondiale con amaro in bocca’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 NOV – “Guardiamo il Mondiale da spettatori,

con l’amaro in bocca. Dispiace, ma ora dobbiamo voltare pagina”.

Lo dice Niccolo’ Zaniolo, dopo la vittoria dell’Italia in

Albania, in un’amichevole a quattro giorni dall’avvio del

Mondiale in Qatar, al quale l’Italia non e’ qualificata.

“Stasera abbiamo giocato una grande partita – ha aggiunto

l’azzurro, a RaiSport – L’intesa con Raspadori ha funzionato. Mi

sono divertito, amichevoli o partite ufficiali la maglia azzurra

va sudata e lottata, perché milioni di bambini a casa sognano di

stare qui e noi dobbiamo essere d’esempio”.

Infine il ritorno allo stadio di Tirana, dove l’estate scorsa

segnò il gol vittoria della Roma nella finale di Conference. “E’

stato molto emozionante, lo era gia’ da ieri quando sono entrato

sul terreno per il sopralluogo..” (ANSA).



