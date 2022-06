Azzurrini a tutta, Pellegri: ‘Importante vincere’

Condividi l'articolo

La vittoria dell’Italia Under 21 a Differdange, in una partita di qualificazione agli Europei contro il Lussemburgo (3-0), ha consolidato il primato nella classifica del girone di qualificazione. Ma non solo: ha lanciato in orbita tre esordienti come Fabio Miretti, Gaetano Oristanio, Alessandro Zanoli ed Edoardo Bove. Giovedì l’Under 21 tornerà in campo a Helsingborg contro la Svezia, e potra’ essere decisiva.

Uno dei tre gol degli azzurrini, ieri, porta la firma di Pietro Pellegri, rilanciato dalla cura di Paolo Nicolato. “Con l’allenatore ho un rapporto bellissimo, ci vogliamo bene, io voglio dare il meglio e il massimo per questa squadra. Il gol? Era importante per me e lo è anche per la squadra, ma era anche importante vincere: ora dobbiamo pensare alla partita contro la Svezia”, le parole di Pellegri.

“Da italiano, è molto importante far parte di questo gruppo: sono legato tanto alla maglia della Nazionale e so quanto sia importante per un calciatore farne parte – aggiunge -. Per me questo non è un riscatto: il calcio è come la vita, fatta di periodi belli e magari meno belli. Bisogna lavorare forte per superarli, le qualità le ho sempre avute, ma ho anche avuto un periodo di sfortuna, dal quale sono uscito seguendo i professionisti con i quali lavoro. Spero di essere d’aiuto a questa Nazionale e spero, in futuro, anche al ct Mancini nella selezione maggiore”.

“Per me esordire in azzurro è stata una soddisfazione grandissima. Era già un onore essere qua con l’Under 21, poi ho avuto anche il piacere di poter giocare un’intera partita, spero di avere altre opportunità e sono contento per la vittoria contro il Lussemburgo – aggiunge il centrocampista del 2003, Fabio Miretti, elogiato da Nicolato a fine gara -. Mi sono unito da pochi giorni a questo gruppo, però ho capito fin da subito che era un gruppo unito. Tutti mi hanno fatto sentire parte intregrante di questa squadra e oggi si è vista l’unione. Mi porto dietro il ricordo di questa vittoria, che serve per conquistare l’obiettivo, e adesso mi godo il momento”



