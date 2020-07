B-Life, positivi 5,5% test in Piemonte

(ANSA) – TORINO, 21 LUG – Il 5,5% delle persone sottoposte

in Piemonte al monitoraggio sierologico sul Covid-19 è risultato

positivo al Coronavirus. Questi i risultati della squadra B-Life

che dal 10 giugno 2020 ha effettuato 6.005 test tra Torino e

Novara su volontari di associazioni e dipenditi di

municipalizzate che hanno svolto servizi di utilità pubblica

durante il lockdown.

“Questi risultati – spiega l’assessore alla Ricerca applica

per l’emergenza Covid-19 della Regione Piemonte, Matteo Marnati

– raccontano che il Piemonte ha saputo reagire in modo

straordinario alla pandemia. Su una popolazione di 4,3 milioni

di abitanti il campione rappresentativo dei positivi è

potenzialmente al massimo di 235.000 persone. Questo screening è

stato il primo ad essere effettuato in Europa, ringrazio

personalmente tutto il team che ha contribuito a declinare in

maniera concreta la solidarietà tra paesi amici”.

Sono 207 su 4.826 a Torino le persone positive all’esame

sierologico, ovvero il 4,8%, mentre a Novara su 1.179 soggetti

la percentuale sale al 10,5% (124 persone). In totale i positivi

sono 331 su 6.005, pari appunto al 5,5%.

La missione B-Life è finanziata dall’ESA – Agenzia Spaziale

Europea – dall’Università Cattolica di Louvain (Belgio), dal

Governo del Lussemburgo e dal Rotary internazionale, e ha

l’obiettivo di fornire una mappa epidemiologica della diffusione

del virus fra un campione rappresentativo del territorio

piemontese, composto da individui che in questi mesi sono stati

potenzialmente più esposti al Covid-19 e che hanno lavorato

durante il lockdown. (ANSA).



—

