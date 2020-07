Baby gang in riviera, anche con i taser

(ANSA) – RIMINI, 16 LUG – Sono minorenni, arrivano da fuori

provincia, alcuni di loro sono italiani di seconda generazione,

di origine magrebina o dell’Est Europa, si danno appuntamento

attraverso i social network per mettere a segno rapine o anche

solo scorribande e danneggiamenti. E’ il fenomeno delle baby

gang nella riviera romagnola: gli ultimi episodi, come riportano

i quotidiani locali, sono avvenuti a Riccione sul centralissimo

viale Ceccarini o sul lungomare Tintori di Rimini. Fatti che si susseguono da qualche fine settimana, sui quali

indagano i carabinieri di Riccione. L’altra sera verso le 23.30

un gruppetto di minorenni magrebini, armati di taser ha

accerchiato a scopo di rapina tre turisti di Varese, tra i 17 e

20 anni, in vacanza a Riccione. Poco dopo, tre giovani

riccionesi di 25 anni sono stati aggrediti con cocci di

bottiglia da un altro gruppo di ragazzini, a quanto pare

proveniente dalla Lombardia.



