Bach a Draghi, ‘complimenti, risultati migliori di sempre’

(ANSA) – ROMA, 21 DIC – Un incontro cordiale terminato con

l’auspicio di incontrarsi presto di persona. Si è svolto

stamattina, da remoto, il vertice tra il Presidente del Comitato

Olimpico Internazionale, Thomas Bach e il Presidente del

Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Bach ha esordito

complimentandosi con Draghi per i risultati ottenuti dagli

atleti italiani in questo 2021, “i migliori di sempre nella

storia”, e per il successo del G20.

Collegato dal Foro Italico anche il Presidente del CONI e

membro CIO, Giovanni Malagò. (ANSA).



