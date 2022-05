Bachelet alla Cina, no a misure indiscriminate nello Xinjiang

Condividi l'articolo

(ANSA) – PECHINO, 28 MAG – L’Alto Commissario Onu per i

diritti umani, Michelle Bachelet, ha sollecitato la Cina ad

evitare “misure arbitrarie e indiscriminate” nella sua ampia

repressione “contro il terrorismo” nella regione dello Xinjiang.

Bachelet, nella conferenza stampa online di fine missione, ha

aggiunto che il governo dello Xinjiang le aveva assicurato che

una rete di centri di formazione professionale, denunciati dai

gruppi per i diritti umani come campi di rieducazione forzata,

sono stati nel frattempo “smantellati”. (ANSA).



—

