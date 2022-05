Bachelet, la visita in Cina non è un’indagine

Condividi l'articolo

Gli incontri avuti nello Xinjiang sono stati “senza supervisione” da parte delle autorità cinesi.

Lo ha detto l’Alto Commissario dell’Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, parlando nella conferenza stampa online di chiusura della sua missione in Cina. “Abbiamo avuto la possibilità di avere discussioni di alto livello e abbiamo individuato le aree in cui possiamo sviluppare un dialogo per il futuro”, ha aggiunto.

Gli incontri avuti nello Xinjiang sono stati “senza supervisione” da parte delle autorità cinesi, ha affermato Bachelet. “Abbiamo avuto la possibilità di avere discussioni di alto livello e abbiamo individuato le aree in cui possiamo sviluppare un dialogo per il futuro”, ha aggiunto.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte