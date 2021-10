Bacia la proprietaria di casa contro sua volontà, denunciato

Condividi l'articolo









(ANSA) – REGGIO EMILIA, 23 OTT – Si è presentato dalla sua

proprietaria di casa, una 70enne di Castelnovo Sotto, nel

Reggiano, per pagare la mensilità dell’affitto e, approfittando

del fatto che fosse sola nell’abitazione, la ha abbracciata

ripetutamente e baciata in modo passionale malgrado i tentativi

di divincolarsi della signora. Protagonista della vicenda – che

risale allo scorso luglio – un 40enne denunciato dai

Carabinieri della cittadina emiliana con l’accusa di violenza

sessuale e violenza privata.

L’uomo – che la 70enne alla fine era riuscita a far uscire

di casa – aveva continuato, nei giorni successivi ai fatti, il

suo molesto ‘corteggiamento’ inviando alla donna diversi

messaggi: condotte che hanno spinto la 70enne a rivolgersi agli

uomini dell’Arma.

Ieri, a conclusione delle indagini condotte dai militari di

Castelnovo Sotto, la Procura di Reggio Emilia ha emesso l’avviso

di conclusione delle indagini preliminari e la contestuale

informazione di garanzia nei confronti del 40enne. I capi di

imputazione lo vedono indagato con l’accusa di violenza

sessuale, a seguito degli abbracci e del bacio contro la volontà

della donna e di violenza privata a causa dei messaggi, ritenuti

molesti, inviati alla 70enne. (ANSA).



