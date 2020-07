Badante 40enne denuncia stupro di gruppo a Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 26 LUG – Uno stupro di gruppo, consumato –

nella notte tra giovedì e venerdì – in una officina di Bologna.

A denunciarlo, così riporta il quotidiano ‘il Resto del

Carlino’, è una badante 40enne romena: la donna si è rivolta

alla Polizia che ora sta indagando sulla denuncia di violenza

sessuale e sequestro di persona presentata venerdì mattina.

Secondo quanto riferito dalla 40enne i fatti sarebbero

avvenuti alla Bolognina a partire dalle 22 di giovedì quando,

uscendo da un bar, sarebbe stata avvicinata, nel tragitto verso

casa, da un’auto con cinque uomini a bordo. A quanto riportato

dal giornale bolognese, i cinque – italiani, romeni e albanesi

uno dei quali conosciuto – l’avrebbero costretta a salire sul

veicolo per poi dirigersi verso una vicina officina al cui

interno si sarebbe consumata la violenza proseguita sino al

mattino. Chiusa a chiave nell’officina, la 40enne , ritrovato

il cellulare di cui era stata privata, ha prima chiamato il suo compagno, per chiedergli aiuto, e poi la Polizia. Giunti sul

posto intorno alle 14 gli agenti hanno iniziato a ricostruire il

racconto della donna poi condotta all’Ospedale Maggiore dove ha

riportato una prognosi di 7 giorni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte