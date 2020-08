“Baffi e Code”, ecco il diario dei canili di Rimini e Vallecchio per l’anno scolastico 2020/2021. Il ricavato a sostegno delle adozioni degli ospiti del canile

Questo il post:

“L’ inizio della scuola ormai è vicino e quest’anno i canili di Rimini e Vallecchio tramite la cooperativa Cento Fiori hanno creato per voi un bellissimo diario scolastico con tante foto divertenti e belle storie dei nostri cani e gatti!

Ecco a voi la prima edizione del diario Baffi e Code !! Il diario è disponibile in tre colorazioni : giallo, fucsia e blu ed è possibile acquistarlo con un offerta libera a partire da 15 euro.

E’ acquistabile previa prenotazione tramite WhatsApp al numero 329 2255722 e il ritiro sarà programmato presso il canile di Rimini in giornate prestabilite!

Il ricavato verrà devoluto interamente al canile di Rimini e Vallecchio!

Aspettiamo numerose prenotazioni!!!!!

Un caloroso abbraccio a tutti voi”.

—

