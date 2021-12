Bagarre dei medici no vax all’assemblea dell’Ordine a Roma, ‘Mafiosi’

Condividi l'articolo

Bagarre durante l’assemblea dell’Ordine dei medici a Roma: una cinquantina di sanitari ha protestato durante l’incontro, che si stava svolgendo all’hotel Villa Palace nella Capitale, contro l’obbligatorietà del vaccino e la sospensione dei sanitari non vaccinati, che viene fatta su segnalazione delle Asl. Sono volati insulti e qualche spintone.

I No Vax hanno urlato ‘Vergogna’ e ‘mafiosi’. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, per ristabilire l’ordine.

L’assemblea, inizialmente riunita per discutere dell’approvazione del bilancio, è stata rinviata.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte