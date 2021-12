Baglioni, da Bocelli a Morandi gli ospiti di Uà

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 DIC – Annalisa, Andrea Bocelli, Carmen Consoli, Rosario Fiorello (in voce), Claudia Gerini, Monica Guerritore, Pino Insegno, Achille Lauro, Luca & Paolo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Gianni Morandi, Rocío Muñoz Morales, Giorgio Panariello, Pio & Amedeo, Vittoria Puccini, Raf, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Paola Turci, Antonello Venditti e Zucchero: sono gli ospiti del secondo appuntamento con “Uà – Uomo di varie età”, il life-show per la tv ideato, scritto e interpretato da Claudio Baglioni, in onda sabato 11 dicembre in prima serata su Canale 5.

Gli ospiti si alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati – illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione – insieme al padrone di casa Claudio Baglioni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. Un appuntamento unico tra grande musica, performance spettacolari, racconti evocativi, emozioni e sketch esilaranti.

Un affresco totale narrato, cantato, suonato, recitato, illustrato, ballato, improvvisato, colorato, per un racconto di vita vera e di arte varia, come una corsa a mezz’aria che va da un sogno alla realtà. Sabato 18 dicembre andrà in onda su Canale 5 il terzo ed ultimo appuntamento di “Uà – Uomo di varie età”. (ANSA).



