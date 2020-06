Bagnino ‘ruspante’ promuove la Romagna, virale online

Con la sua ‘esse’ romagnola e i suoi video rilanciati su Facebook dalla spiaggia di Cattolica sta conquistando la rete e, involontariamente, è diventato una sorta di testimonial della Riviera, tanto da colpire persino il comico Paolo Cevoli, lui sì volto ufficiale della campagna turistica della Regione Emilia-Romagna con la sua web-serie ‘Romagnoli Dop’. A macinare centinaia di migliaia di condivisioni sui social network e a strappare spazio anche sulla stampa locale è un bagnino cattolichino, Lorenzo Ercoles, che, durante la ‘clausura’ imposta dall’emergenza coronavirus, ha girato diversi video – diventati virali – in cui in riva al mare racconta in maniera ironica e divertente e con lo spiccato accento della sua terra le bellezze della Romagna.

Di tutta la Romagna – mare, collina, entroterra, città d’arte, tesori architettonici – invitando gli avventori della rete a visitarla: i video hanno raccolto migliaia di like, quello più cliccato, in cui esorta a guardare alle bellezze di casa propria e non ad andare a cercare meraviglie dall’altra parte del mondo ha totalizzato, sino ad ora oltre 77.000 visualizzazioni dirette e 1.714 condivisioni. Considerando che le immagini sono condivise anche da pagine Facebook da migliaia di iscritti, le visualizzazioni ammontano a decine e decine di migliaia. Tanto da attirare l’attenzione anche di Paolo Cevoli, come racconta lo stesso bagnino al Corriere Romagna. “Mi ha scritto un messaggio – spiega al quotidiano – dicendomi di aver apprezzato i miei video. Chissà che un giorno non possa finire davvero a girare un video insieme a lui”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte