Balata a Petrucci,risorse generate da Serie A restino nel calcio

(ANSA) – ROMA, 28 LUG – “Ho letto con estremo interesse le

parole del presidente della Federbasket, condividendone in parte

anche i contenuti laddove si parla di principio solidaristico

all’interno del mondo sportivo”. Si apre così una dichiarazione

del presidente della Lega serie B, Mauro Balata. “Non è infatti

tale principio ad essere messo in discussione, e anzi la Lega

Serie B ne reclama da tempo a gran voce l’incremento percentuale

in ragione della innegabile funzione di sistema da essa svolta,

con particolare riguardo alle infrastrutture e ai settori

giovanili, ambito quest’ultimo che la serie B sviluppa con

grande forza e ottimi risultati”.

“Del pari – prosegue Balata – non può essere messo in

discussione che la ripartizione mutualistica delle risorse

generate dalla Lega Serie A siano destinate esclusivamente al

settore calcistico: differentemente da quanto affermato dal

presidente Petrucci, è questo il principio che, per effetto

della modifica intervenuta con la L.205/2016, trova

consacrazione oggi nel Decreto Melandri, costituendone un

caposaldo imprescindibile. Se a questo aggiungiamo – conclude

Balata – il grave periodo storico che stiamo affrontando, dagli

effetti fortemente impattanti sulle imprese, e quindi sulle

proprietà dei club, che minano la sostenibilità del calcio

diventa doveroso mantenere le risorse a sostegno del nostro

sistema”. (ANSA).



