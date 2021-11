Balata “in serie B prosegue valorizzazione giovani”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 05 NOV – Con Cosenza-Reggina si apre il 12/o

turno della Serie B prima della pausa per le nazionali che

fermerà il campionato per due settimane. Tempo di un primo

bilancio anche per il presidente della Lega Serie B Mauro

Balata, capo delegazione dell’under 21 che proprio in B pesca

molti giocatori (14 su 27 nell’ultima convocazione). “Sono molto

soddisfatto della qualità che il nostro campionato sta

esprimendo e dei tanti giovani che stiamo valorizzando – dice

Balata sentito dall’ANSA -. Mai come quest’anno infatti ci sono

diversi ragazzi che sono all’ attenzione degli addetti ai lavori

e delle grandi società di serie A”.

“Una sensazione . prosegue Balata – confermata dai numeri che

ci vedono con un’altissima percentuale di Under 23 (il 37% dei

calciatori). Molti di questi italiani, come dimostrano i numeri

dei tesserati stranieri che sono in calo rispetto alla scorsa

stagione (erano 221 sono 184 quest’anno). Per questo –

sottolinea il n.1 della Lega B -, desidero ringraziare le nostre

società. Far crescere e valorizzare un giovane e uno sforzo

importante e molte volte rappresenta una scommessa ma è il

nostro compito principale, sul quale la Lega Serie B non

smetterà mai di impegnarsi e di promuovere nuove politiche a

sostegno’. (ANSA).



—

