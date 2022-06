Balcani: 30 anni dopo la Bosnia, la memoria della tragedia

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Nella Lega C della Nations League, che proponeva quattro partite, relativamente al Gruppo 2, vittoria della Grecia in casa contro Cipro per 3-0 (gol di Bakasetas all'8' pt, di Pavlidis al 20' pt, di Limios al 3' st) e del Kosovo per 3-2 a...