Bale a segno, Tottenham vince ed è secondo

(ANSA) – ROMA, 01 NOV – Torna alla vittoria il Tottenham

che, nel match di oggi della Premier League, ha battuto 2-1 il

Brighton. In vantaggio con il rigore di Harry Kane dopo 13

minuti , gli Spurs sono stati raggiunti da Lamptey all’11’ st

ma al 28′ st Gareth Bale, entrato in campo appena tre minuti

prima, ha firmato il gol della vittoria tornando a segnare con

la maglia del Tottenham sette anni dopo l’ultima volta. Con

questo successo la squadra di Mourinho sale al secondo posto in

classifica, a 14 punti e a -2 dal Liverpool capolista. (ANSA).



—

