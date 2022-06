Bale saluta il Real: “Insieme abbiamo scritta storia”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 GIU – Adesso è ufficiale: Gareth Bale e il

Real Madrid si seprarano. E’ stato lo stesso jolly gallese a

comunicarlo, con un messaggio sui social. “Scrivo per dire

grazie a tutti i miei compagni di squadra del passato e quelli

attualmente in organico, ai miei manager, allo staff e ai tifosi

che mi hanno sostenuto – il messaggio di Bale -. Sono arrivato

qui 9 anni fa come un giovane che voleva realizzare il sogno di

giocare nel Real Madrid. Indossare questa maglia, portare lo

stemma sul petto, giocare al Santiago Bernabéu, vincere titoli e

far parte di ciò per cui è così famoso questo club: vincere la

Champions League”.

“Ora – prosegue il gallese – posso guardare indietro,

riflettere e dire con onestà che questo sogno è diventato una

realtà e molto, molto bella. Far parte della storia di questo

club e ottenere ciò che abbiamo ottenuto, mentre ero un

giocatore del Real Madrid, è stata un’esperienza incredibile che

non dimenticherò mai. Voglio anche ringraziare il presidente

Florentino Perez, Jose Angel Sanchez e il Direttivo per avermi

dato l’opportunità di giocare per questo club”. “Insieme –

conclude – siamo riusciti a trasformare in realtà dei momenti

che vivranno per sempre nella storia di questo club e del

calcio”.

Nel 2013, quando si trasferì al Real dal Tottenham, Bale

divenne l’acquisto più costoso della storia del calcio:

l’operazione costrinse, infatti, il club spagnolo a pagare 100

milioni di euro. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte