Balena ferita arenata su spiaggia Atene, corsa per salvarla

Sono in corso ad Atene gli sforzi per salvare una giovane balena ferita che si è arenata su una spiaggia in un sobborgo della capitale greca, un fatto che si verifica molto raramente ad Atene. La TV di stato ERT ha mostrato un veterinario che prelevava un campione di sangue dal mammifero mentre ondeggiava nelle acque che lo coprivano fino alla vita al largo della spiaggia di Trocadero, nel sobborgo costiero di Palio Faliro, muovendo debolmente la coda. La guardia costiera la tiene d’occhio da un gommone nelle vicinanze. Aimilia Drougas, oceanografa del centro di salvataggio dei cetacei di Arion, ha identificato il mammifero come una balena dal becco di Cuvier. La balena, di piccole dimensioni, ha una ferita al muso ed era stata avvistata ieri, a pochi chilometri a sud, nel sobborgo di Vouliagmeni. Il personale del centro di Arion ha cercato di portarlo in mare, ma la balena è tornata indietro. “Dal filmato sembra ferita… In questi casi, di solito non finisce bene”, ha detto a Skai TV Drosos Koutsoubas, professore di biologia marina all’Università dell’Egeo.

