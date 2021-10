Ballardini, molto orgoglioso della reazione dei ragazzi

Condividi l'articolo









(ANSA) – GENOVA, 17 OTT – Il Genoa rimanda ancora la prima

vittoria casalinga ma contro il Sassuolo rimonta due gol per un

pareggio che vale come un successo. “Sono molto orgoglioso – ha

spiegato nel dopo gara Ballardini -. Abbiamo dei ragazzi che ci

tengono nonostante grandi difficoltà. Nonostante il momento sia

delicato c’è sempre una reazione perché si vuole cambiare la

partita. Siamo felici di questa reazione e di quello che abbiamo

creato contro una squadra di grande spessore. La prima mezz’ora

non riuscivamo a mantenere le distanze e a prenderli, gli

avversari giocavano troppo liberi e noi sempre dietro a

rincorrere. Poi ci siamo messi a posto e la partita è cambiata”.

Un pareggio raggiunto al novantesimo grazie al gol di Vasquez,

il difensore messicano al suo esordio nel campionato italiano.

“Ha fatto una buona partita e grazie a lui l’abbiamo recuperata

ma tutta la squadra, dal trentesimo in avanti, ha fatto bene”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte