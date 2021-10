Condividi l'articolo









(ANSA) – TRIESTE, 18 OTT – Il Servizio elettorale della

Regione ha comunicato le percentuali di affluenza rilevate alle

ore 23.00 per i ballottaggi delle elezioni comunali.

A Trieste su un totale di 184.489 elettori hanno votato in

57.902, pari al 31 per cento; a San Vito al Tagliamento su un

totale di 13.874 elettori hanno

votato in 5.818, pari al 42 per cento. (ANSA).



