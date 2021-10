Ballottaggi: in E-R quattro Comuni al voto per il sindaco

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 17 OTT – Seggi aperti dalle 7 in quattro

Comuni dell’Emilia-Romagna che oggi e domani (fino alle 15) sono

chiamati al voto per il secondo turno delle comunali. Si tratta

di circa 68mila elettori. Archiviati al primo turno Bologna,

Ravenna e Rimini, i ballottaggi decideranno il sindaco di Cento

(Ferrara), Cattolica (Rimini), Pavullo nel Frignano e Finale

Emilia (Modena).

Si tratta di quattro Comuni dove il Pd e il centrosinistra

negli ultimi anni erano all’opposizione. In tutti e quattro uno

degli sfidanti è il sindaco uscente.

A Cento e Finale Emilia ci sarà una sfida classica fra

centrodestra e centrosinistra, dove i sindaci uscenti, Fabrizio

Toselli e Sandro Palazzi, se la vedranno con Edoardo Accorsi e

Claudio Poletti.

A Cattolica, invece, l’ultimo sindaco del M5s rimasto in

Emilia-Romagna, Mariano Gennari, affronterà Franca Foronchi del

centrosinistra.

A Pavullo, invece, il sindaco uscente Luciano Biolchini

(centrodestra) affronta Davide Venturelli, esponente di una

lista civica che ha raggiunto il ballottaggio superando il

candidato del centrosinistra. (ANSA).



