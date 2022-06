Ballottaggi, si vota per i sindaci a Parma e Piacenza

Condividi l'articolo

Seggi aperti, domani 26 giugno, dalle 7 alle 23, per i ballottaggi che sceglieranno i sindaci di Parma e Piacenza. Lo spoglio delle schede avverrà subito dopo la chiusura e, vista la semplicità dello scrutinio, con l’elettore chiamato a scegliere fra due opzioni, i risultati si dovrebbero conoscere poche ore dopo.

A Parma la sfida è fra Michele Guerra del centrosinistra (che ha preso il 44% al primo turno) e Pietro Vignali sostenuto da Lega e Forza Italia (21%). A Piacenza se la vedranno la sindaca uscente Patrizia Barbieri del centrodestra e la consigliera regionale del Pd Katia Tarasconi per il centrosinistra. Al primo turno era finita 40 a 38% in favore della sfidante del Pd.

