Balneari: a breve tavolo per trovare una soluzione

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, convocherà nelle prossime ore un tavolo con le Regioni, l’Anci e l’Upi – e al quale prenderanno parte anche i ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e del Turismo, Massimo Garavaglia – con l’obiettivo di trovare una soluzione per i balneari.

“Il Dipartimento – si legge in una nota – sta seguendo il dossier e il ministro Gelmini è pronto a promuovere un confronto tra il governo e gli enti locali per risolvere, attraverso una nuova norma di legge, in modo definitivo il problema”. Nel pomeriggio sull’argomento c’e’ stato un incontro tra i ministri ed il premier Mario Draghi. L’impegno condiviso – si spiegava – è di arrivare a una proposta che tuteli il settore e che tenga conto delle varie complessità emerse. Le interlocuzioni proseguiranno sul piano tecnico nei prossimi giorni con i soggetti competenti.



