(ANSA) – ROMA, 24 GEN – Sono 35 i calciatori convocati da

Roberto Mancini per lo stage di tre giorni a Coverciano in vista

dei play off Mondiale: dopo oltre tre anni torna a vestire la

maglia azzurra Mario Balotelli, mentre sono alla loro prima

chiamata in Nazionale il portiere Marco Carnesecchi, i difensori

Luiz Felipe e Giorgio Scalvini, i centrocampisti Nicolò Fagioli,

Davide Frattesi e Samuele Ricci e l’attaccante Joao Pedro.

