‘Baluardo dell’Amore’, a Ferrara apre un parco archeologico

(ANSA) – FERRARA, 30 LUG – Dopo 400 anni Ferrara riporta alla

luce il Baluardo dell’Amore, offrendo al pubblico un itinerario

di visita che ricalca fedelmente i percorsi originariamente

tracciati dagli Estensi. Il nuovo Parco archeologico realizzato

dal Comune di Ferrara nel tratto sud delle mura cittadine, in

corrispondenza dell’antica Porta d’amore, è stato aperto

ufficialmente al pubblico il 30 luglio: l’importo complessivo

dell’opera è di 420mila euro.

“Siamo soddisfatti – afferma l’assessore ai Lavori pubblici,

Andrea Maggi – per l’apertura alla fruizione di cittadini e

turisti di un nuovo bene monumentale, uno spazio recuperato con

grande cura che racconta la storia antica, le origini della

nostra città. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a

questo importante risultato, aumentando il fascino e

l’attrattività delle nostre Mura storiche”.

Si potranno ammirare dopo circa 400 anni le strutture

originarie, tombate per disposizioni papali attorno al 1630, e

ricalcare le orme dei predecessori estensi del XV e XVI secolo,

attraversando la piazza d’armi, passando sotto ed all’interno

del primo livello della Porta dell’Amore, piuttosto che salire

sulle antiche cannoniere per immaginarsi scene belliche

difensive e ritrovare gli originari coni ottici delle guardie

estensi. (ANSA).



—

