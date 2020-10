Balzo contagi Covid, +3.678 in un giorno e 31 vittime

(ANSA) – ROMA, 07 OTT – Balzo dei contagi Covid in Italia,

con l’incremento dei casi che per la prima volta dopo mesi torna

sopra i tremila in un solo giorno: secondo il bollettino dei

ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati

3.678 casi, mille più di martedì, un incremento che non si

registrava da metà aprile. Il numero dei contagiati, comprese

vittime e guariti, sale così a 333.940. In aumento anche il

numero delle vittime – 31 in un giorno, ieri erano 28 – tornato

sui valori di fine giugno.

Record di tamponi effettuati in un solo giorno: nelle ultime 24

ore sono stati eseguiti 125.314 test, oltre 25mila più di ieri.

I dati evidenziano inoltre un aumento degli attualmente

positivi, che oggi sono 62.576, 2.442 in più rispetto a martedì.

Di questi, 3.782 sono ricoverati nei reparti ordinari (+157),

337 in terapia intensiva (+18) e 58.457 in isolamento

domiciliare (+2.267). I dimessi e i guariti sono

complessivamente 235.303 con un incremento di 1.204. (ANSA).



