(ANSA) – FIRENZE, 17 MAG – E’ in condizioni cliniche stabili,

sempre molto gravi, il bambino di circa 1 anno ricoverato ieri

da Perugia all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con gravi

lesioni. Il bambino è ancora ricoverato nel reparto di

rianimazione ed è in coma farmacologico. La prognosi resta

riservata. Sulla vicenda del piccolo è in corso un’indagine per

l’ipotesi di maltrattamenti di cui potrebbe essere stato

vittima. (ANSA).



