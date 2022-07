Banche: accelerano ancora su digitalizzazione e sicurezza

(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Le banche operanti in Italia

accelerano su digitalizzazione e sicurezza: aumenta l’utilizzo

dei canali digitali e parallelamente si rafforza ancora di più

l’impegno del mondo bancario contro i crimini informatici: nel

2021 hanno investito oltre 350 milioni di euro per contrastare

questo fenomeno criminale. E’ quanto risulta dal Rapporto

annuale dell’Osservatorio Digital Banking di ABI Lab, il

Consorzio per la Ricerca e l’Innovazione per la banca promosso

dall’Abi.

Nel 2021 rispetto al 2020 il mobile ha ulteriormente rafforzato

la propria posizione di canale digitale di riferimento. A

trainare la tendenza i clienti che accedono al mobile banking da

app per smartphone. In crescita del 36% il volume totale delle

operazioni dispositive su mobile banking: tra queste, bonifici e

giroconti + 44.4% (in particolare bonifici istantanei +80.2%).

In aumento del 6% anche il volume totale delle operazioni

dispositive sul computer.

Tutte le banche intervistate offrono servizi tramite internet

banking e app per smartphone, il 50% offre app anche sui tablet

e il 25% sui dispositivi indossabili (wearable).

Mediamente ogni banca offre 3 app (il 63% ha mantenuto invariato

il numero, il 26% lo ha aumentato e l’11% lo ha diminuito).

(ANSA).



